الغندور: بقاء زيزو أو رحيله قرار مسؤول وليس مشجع!

تحدث الاعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن موقف أحمد سيد زيزو نجم الفريق، وما يثار بشأن مستقبله مع النادي وإمكانية رحيله عن القلعة البيضاء بعد تقدم نادي الشباب السعودي بعرض رسمي لضمه.

ويسعى الزمالك لضم زيزو بعدما قدم عرضا ماليا بقيمة ٦ مليون دولار الا انه قوبل بالرفض من مجلس إدارة الزمالك، قبل أن يزيد الشباب من فينة عرضه ليصل إلى ٨ ملايين، علما بأن مسؤولو الأبيض كانوا قد طلبوا رفع قيمة الصفقة ل١٥ مليون دولار ، في حين تؤكد الإدارة أيضا تمسكها باللاعب.

وقال الغندور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي: "قرار بيع زيزو أو بقاؤه لا يجب ولا يمكن أن يتخذه المشجع بل المسؤول الذي يعرف حجم المسؤولية".

وأضاف: "البعض لا يقدر حجم المسؤولية والوضع المالي الصعب في الزمالك"