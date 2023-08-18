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نددت منظمات حقوقية في تونس، اليوم الجمعة، بتحقيق السلطات التونسية مع رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، الذي من المقرر أن يمثل يوم الاثنين المقبل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الكاف غرب تونس، بتهمة تعطيل العمل.

وكان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي نصبه الرئيس التونسي قيس سعيد بعد حله المجلس السابق في فبراير 2022، أصدر قرارا برفع الحصانة عن أنس الحمادي تمهيدا للتحقيق معه.

ويأتي التحقيق على خلفية احتجاجات وإضرابات قادتها جمعية القضاة ضد قرار الرئيس التونسي بإعفاء 57 قاضيا من مهاهم لشبهات بالفساد في يونيو 2022.

وأثارت وزارة العدل التونسية أيضا اجراءات تأديبية بحق الحمادي، لنفس الأفعال. وسيمثل أمام مجلس التأديب في سبتمبر المقبل.

واتهمت منظمات من بين "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و"نقابة الصحافيين التونسيين" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" في بيان مشترك اليوم، السلطات بممارسة انتهاكات ممنهجة ضد رئيس جمعية القضاة.

وقالت إن ملاحقة الحمادي تمثل "ضربا لاستقلال القضاء والإعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".

ودعت إلى "إسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضده".

وكانت المحكمة الإدارية في تونس، أصدرت حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بعزل القضاة، وأمرت بالسماح لـ49 قاضيا بالعودة الى مناصبهم لكن وزارة العدل رفضت قرار المحكمة.