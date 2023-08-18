روسيا والصين تجريان تدريبات مشتركة في المحيط الهادئ

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها أجرت مع الصين تدريبات بحرية مشتركة في بحر الصين الشرقي الممتد من المحيط الهادئ.



وذكرت وكالة "سبوتنيك" الرسمية، نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "سفن البحرية الروسية ونظيرتها الصينية أجرت تدريبات على التزوّد بالوقود ونقل البضائع أثناء التنقل".



وأضافت الوكالة أن ذلك جاء "خلال مهام دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ".



وأرفقت الوكالة الروسية ببيان الوزارة مقطع فيديو يظهر مشاهد من التدريبات الروسية الصيني.



ويأتي ذلك بينما يشهد بحر الصين الشرقي توترا من حين لآخر بين اليابان والصين اللتين تتنازعان السيادة على أرخبيل من الجزر يقع به.



من جهتها، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إنها نشرت طائرات مقاتلة بعد رصد طائرتين روسيتين لجمع المعلومات من طراز "إل-38"، وهما تحلقان ذهابا وإيابا بين بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، بحسب وكالة "رويترز".



وفي وقت سابق من العام الحالي، رصدت اليابان طائرات روسية "لجمع المعلومات الاستخباراتية" قبالة سواحلها المطلة على المحيط الهادئ وبحر اليابان، الأمر الذي أدى إلى إقلاع مقاتلات يابانية رداً على الأمر.