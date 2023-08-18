عدلي القيعي يكشف أسباب رحيل برونو سافيو عن الأهلي

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كشف عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بنادي الأهلي، سبب لاعب المهاجم البرازيلي برونو سافيو عن الفريق الأحمر بعد نهاية موسمه الأول.

وكان برونو سافيو قد انضم لصفوف النادي الأهلي في صيف 2022، ولكن رحل عن الفريق بعد موسم واحد فقط لينتقل إلى الدوري البوليفي.

وقال القيعي في تصريحات لقناة ناديه: «برونو لم يرحل عن الأهلي لأسباب فنية في المقام الأول، ولكنه لم يندمج مع النادي».

وأضاف: «سافيو كان بيصدر طاقة سلبية لزمايله في الأهلي، ولكنه يتملك إمكانيات فنية رائعة».

وأتم: «الأهلي اختار نوعية لاعب جيدة وتألقه في بوليفيا حاليًا أكبر دليل على ذلك، ولكنه لم يندمج مع الأهلي».