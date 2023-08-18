قال المحلل السياسي العراقي وخبير العلاقات الدولية كاتو سعد الله المقيم في واشنطن، إن تنامي ظاهرة المشردين في الولايات المتحدة وتخطى الأعداد حاجز الـ 577 ألف مواطن في شوارع أمريكا وفق التقارير الأمريكية الأخيرة؛ تعد نتيجية طبيعية لسياسة الحزب الديمقراطي الفاشلة برئاسة جو بايدن.

وأشار خلال مداخلة متلفزة لشاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى اعتماد المشردين على المساعدات الحكومية؛ من أجل دفع إيجار السكن والطعام والشراب، ومن ثم تتحمل الحكومة مبالغ طائلة تصل إلى 500 مليون دولار في محاولة لتدارك وعلاج الموقف؛ نتيجة المشاكل الاقتصادية التي تسببت في خسارة بعضم العمل وفقدان القدرة على الحصول على مأوى؛ نتيجة التضخم وبلوغ سعر الغرفة أكثر من 2.5 ألف دولار.

ولفت إلى تمركز الغالبية العظمى من المشردين داخل الولايات التابعة للحزب الديمقراطي الحاكم على غرار كاليفورنيا وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، معقبا: «في لوس أنجلوس لا تستطيع السير وسط المدينة من المشردين الذين يفترشون شوارع وسط المدينة، يخاف المواطن أن يذهب هناك؛ لأن الوضع أصبح كالزومبي».

وكشف عن سماح الإدارة الأمريكية باستقبال الملايين من المهاجرين غير الشرعيين، بل والتشجيع على فتح باب الهجرة، مشيرا إلى توفير الحكومة خدمات الرعاية الصحية والإيواء مجانا، معقبا: «حاكم نيويورك مؤخرا يريد من الأمريكان الأصليين أن يناموا في الشوارع، وفي نفس الوقت يؤجر فنادق 5 نجوم مجانا للمهاجرين غير الشرعيين».

وأشار إلى تحميل الإدارة الأمريكية فاتورة الأعباء الاقتصادية لرعاية الهجرة غير الشرعية على المواطن الأمريكي متمثلة في مضاعفة الضرائب ورفع الأسعار، قائلا: «نحن نعيش في الولايات المتحدة ونرى كيف ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان تصل إلى 3 أضعاف قياسا بسعرها منذ عامين فقط، فضلا عن ارتفاع إيجارات السكن».