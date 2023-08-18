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فاز أهلي جدة على منافسه الخليج اليوم الخميس في ثاني جولات الدوري السعودي بثلاثة أهداف لهدف.

وغاب محمد شريف الوافد الجديد على صفوف نادي الخليج عن المباراة.

افتتح روجر إيبانيز أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة للأهلي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رياض محرز هدفه الأول في الدوري السعودي في ثاني مباراة له يخوضها مع الأهلي بعد انضمامه إليه قادما من مانشستر سيتي.

وقلص منصور حمزي النتيجة بهدف أول للخليج في الدقيقة 58.

وآمن سميحان النابت انتصار الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة وصل الأهلي للنقطة السادسة ليتصدر الترتيب مؤقتا.