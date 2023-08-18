روبي تشعل حفل قصر البارون بحضور كامل العدد (صور)

أقيم مساء اليوم واحدة من أقوى حفلات الصيف للفنانة روبي داخل قصر البارون بحضور جماهيري كامل العدد وفي أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وقدمت روبي باقة رائعة من أجمل أغانيه التي تألقت به خلال مشوارها الفني بأكمله مثل " لية بتداري، حتة تانية، نمت ننة، قلبي بلاستيك، يالرموش، أنت عارف ليه، عسل يا ناس"، وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني.

يشار إلى أن أحدث أغاني الفنانة روبي، هو فيديو كليب "يا ليالي" والذي شاركها فيها الفنان أحمد سعد الغناء، الأغنية من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، توزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر هاني محروس، إخراج أحمد عبد الواحد.