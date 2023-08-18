الحكومة المؤقتة الباكستانية تؤدي اليمين

أدت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت المعين حديثا أنور الحق كاكار اليمين اليوم الخميس في القصر الرئاسي في العاصمة إسلام أباد.

وأدى مجلس الوزراء الاتحادي المؤقت المؤلف من 19 عضوا اليمين أمام الرئيس عارف علوي ،بحسب قناة"جيونيوز"الإخبارية الباكستانية

وتضم الوزارة الاتحادية الجديدة 16 وزيرا و 6 مستشارين خاصين و 3 مستشارين.

كان قد تم يوم السبت الماضي تعيين أنور الحق كاكار، كرئيس وزراء مؤقت، للإشراف على الانتخابات العامة في البلاد.

وينحدر كاكار من إقليم بالوشستان، الأكثر اضطرابا في البلاد، وهو حاليا عضو بمجلس الشيوخ.

وحل الرئيس علوي الجمعية الوطنية(البرلمان) الـ15 يوم الخميس الماضي ، مما يمثل نهاية لفترة ولايتها التي تستمر خمس سنوات.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان.

وغالبا ما يشوب الانتخابات في باكستان، وهي قوة نووية ذات أغلبية مسلمة وديمقراطية هشة، حالة من الجدل ومزاعم بالتلاعب في الأصوات.