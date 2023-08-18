أول تعليق من مؤمن زكريا بعد تعيينه في قطاع ناشئين الأهلي

علق مؤمن زكريا على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن تعيينه مساعدًا لمدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، والذي صدر مساء أمس الخميس.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر، مساء الخميس، تعيين مؤمن زكريا مساعدًا لـ وليد سليمان مدير قطاع الناشئين في القلعة الحمراء.

وكتب زكريا عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «"قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ".. الحمد لله والشكر لله العودة لبيتي في دور جديد مساعد لكابتن وليد سليمان مدير قطاع الناشئين».

وأضاف زكريا: «نسأل الله التوفيق ودعواتكم أقدر أقدم اللي يليق باسم نادينا العظيم.. مفيش كلام يوصف مدى حبي وشكري للكابتن محمود الخطيب، اللي شاف أن يكون ليا دور وسط عيلة الأهلي بالعمل في الفترة دي الحمد لله».