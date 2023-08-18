تقرير: الحكومة الألمانية لن تجعل هدف الناتو بشأن الإنفاق العسكري ملزما قانونيا

قالت مصادر مقربة من الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة، إن الحكومة الائتلافية لا تريد الإعلان عن التزام ملزم قانونيا للوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الإنفاق العسكري.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة شطبت بندا يلزم ألمانيا بإنفاق 2 % من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع من مسودة قانون الميزانية قبل فترة قصيرة من اتخاذ قرار حكومية رئيسي.

وتحدثت منافذ إخبارية ألمانية أخرى عن تلك الأنباء أوائل الأسبوع الجاري.

وتدعو قرارات حلف الناتو العسكري كل الدول الأعضاء إلى إنفاق 2% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، رغم أن ألمانيا ودول أخرى أعضاء بالناتو من غرب أوروبا لم تحقق الهدف منذ فترة طويلة.

ولكن الحكومة الألمانية الحالية تعهدت بتحقيق نسبة الانفاق الدفاعي المستهدفة التي حددها الناتو كمتوسط على مدار خمس سنوات، ما يعني أن البلاد قد تنفق أحيانا أكثر أو أقل من نسبة الـ2 %.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، العضو بحزب الخضر، طلبت ذلك التغيير.