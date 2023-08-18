تقرير: قادة أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يتفقون على مبادرات لجعل إطار تعاونهم أكثر استدامة

كشف مسؤولون بارزون من طوكيو وواشنطن وسول، اليوم الجمعة، النقاب عن أن قادة اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، سيتفقون على مجموعة من المبادرات لجعل إطار تعاونهم أكثر استدامة، والاستفادة من فوائد التقارب الأخير بين الجارتين الآسيويتين، وسط تزايد نفوذ الصين وتهديد كوريا الشمالية المتصاعد.

وقال المسؤولون،الذين لم يتم تسميتهم، إن المبادرات، ستشمل عقد قمة ثلاثية مرة واحدة على الأقل في العام، وإجراء تدريبات دفاعية مشتركة بشكل متكرر، وتعزيز سلاسل التوريد لأشباه الموصلات وغيرها من العناصر الصناعية الرئيسية، والعمل عن كثب على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتهدف تلك الخطوات إلى ترسيخ التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويان الرئيسيان في الأشهر الأخيرة، وأعطاء الأولوية للتأكيد على الوجود الأمريكي في المنطقة، حيث تسهم في تكثيف المنافسة الاستراتيجية مع الصين.

وعقدت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قمة ثلاثية لأول مرة في عام 1994. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت أكثر من 10 مناسبات مماثلة على هامش التجمعات المتعددة الأطراف الأكبر حجما.

وأضاف المسؤولون إن بايدن وكيشيدا ويون يخططون لإصدار بيان مشترك يلخص نتائج القمة المستقلة بالإضافة إلى وثيقة منفصلة تحدد مبادئ تعاونهم لرسم اتجاه متوسط وطويل الأجل.

وقال بعضهم إنه قد يكون هناك بيان ثالث يركز على أهمية التشاور الثلاثي في حالة وجود ظروف خاصة.