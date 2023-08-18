قيادي إخواني منشق: رؤيتي للنبي بالمنام سبب لتأييد انسحابي من الجماعة

قال خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إنه تعرض لضغوط شديدة جدًا من الإخوان، وأي قتيل كان يسقط منها كانوا يحملونه المسئولية، وتوجه له أصابع الاتهام، مؤكدًا أنه وصل به الحال للدخول إلى غرفته وإغلاقها ويبكي من شدة الضغوط التي تمارس عليه من قبل الجماعة.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «الشاهد»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه كان يشعر بالتردد فيما يتعلق بانسحابه من الجماعة، الأمر الذي جعله يلتزم بثلاث دعوات يوميًا، «اللهم لا تجعل في قلبي غلًا للذين آمنوا»، والثانية اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن»، والثالثة: «اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه»، مؤكدًا أنه فجأة كان يفتح التلفزيون فيجد حديث يعطي نفس المعنى فيزيد من شعوره بضرورة الخروج من الجماعة.

وذكر أنه رأى النبي عليه السلام، في رؤيا، وكان هناك نقصًا في مبنى الصفا والمروة، وقال النبي من يكملها له جائزة مني، فأكملها وعندما خرج للساحة وجد النبي فاحتضنه وبكى على صدره، الأمر الذي جعله يتأكد بأنه على حق.

ولفت إلى أن دُعي إلى اعتصام رابعة، في محاولة من الجماعة الإرهابية بأن ما يحدث في الاعتصام هي ثورة إسلامية وتضم كلًا من السلفيين والإخوان والجماعة الإسلامية، ونقل صلوات التراويح على الهواء، ولكنه وقتها كانت الرؤية اتضحت بالنسبة له، ورأى بأنه اعتصام خوارج؛ بعد تكفيرهم للإمام الطيب، وقادة الدعوة السلفية ومشايخها بعد اتخاذهم موقف الدولة.