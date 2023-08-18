انهيارات طينية وفقد شخص إثر عاصفة بالنمسا وولاية بافاريا الألمانية

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اتسببت الأمطار الغزيرة في وقوع عدة انهيارات طينية في غربى النمسا بعد أن اجتاحت العواصف الرعدية أجزاء من جنوبى ألمانيا والنمسا مساء أمس الخميس، وأعتبر أحد الأشخاص فى عداد المفقودين خلال التجديف في بحيرة كونستانس.

وأعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الجمعة، أن السائحين والمصطافين تأثروا أيضًا بالانهيارات الطينية في ولايتي سالزبورج وتيرول أمس الخميس.

وفي تيرول أغلقت كتل من الطين طريقًا للمشى والتنزه لمسافات طويلة في منطقة هولزجاو.

وتم إنزال مجموعة من ثمانية من المتنزهين إلى الوادي سالمين من جانب عمال الإنقاذ بعد أن أجروا مكالمة طوارئ طلبا للمساعدة.

وفي ولاية سالزبورج اصطدمت السيارة التي تقل شخصين بتدفق للأوحال والطين على طريق بالقرب من بلدة ميترسيل في جبال الألب النمساوية.

وذكرت تقارير أن السيارة اصطدمت بحاجز.

وتمكن السائق "44 عاما"، والراكبة وهى سائحة تبلغ من العمر 39 عامًا من الخروج من السيارة.

ولم يصب أى منهما بأذى ولكنهما أصيبا بصدمة.

وتأثرت بلدة ميترسيل بشدة بسبب العاصفة التى استمرت لفترة قصيرة ولكنها كانت عاتية، وطغت مياه أحد الأنهار على ضفافه ولحقت أضرار بخمسة منازل وتم إجلاء عائلة واحدة بصورة مؤقتة.