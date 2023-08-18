تقرير: تكنولوجيا الصواريخ الباليستية عابرة للقارات الكورية الشمالية ربما أطلقت من روسيا

أشار منفذ إعلامي إلكتروني، يديره مركز أبحاث أمريكي إلى أن التكنولوجيا الخاصة بالصواريخ الباليستية عابرة للقارات، التي تعمل بالوقود الصلب الكورية الشمالية، ربما تكون قد جاءت من روسيا



وفي تقرير تم نشره أمس الخميس، أثار مركز "بيوند باريليل"، التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هذا الاحتمال، أثناء مقارنة الخصائص الخارجية وأداء الصواريخ في الدولتين، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.



وزعم ثيودور بوستول، الذي أجرى التحليل أن حجم ومسار رحلة الصواريخ الروسية عابرة للقارات متعددة الرؤوس "توبول-إم" و"هواسونج-18"، التي تم إطلاقها مؤخرا في كوريا الشمالية، متطابقة تماما.



وقال بوستول، المستشار الحالي لرئيس العمليات البحرية الأمريكية إن مثل هذه الصواريخ المتطورة، الباليستية عابرة للقارات، لم يكن من الممكن أن تكون قد طورتها كوريا الشمالية، بدون دعم وتعاون كاملين من روسيا.



وأضاف أن نقل التكنولوجيات الخاصة بالصواريخ "توبول-إم" أو التكنولوجيات ذات الصلة، سيكون انتهاكا لبروتوكول دولي غير مكتوب، من قبل موسكو، بعدم تقديم قدرات نووية إلى دول، ربما تشكل تهديدات أمنيا كبيرا على دول أخرى.