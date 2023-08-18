فيراتي على أعتاب الانضمام إلى الدوري السعودي

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اقترب الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ارتبط فيراتي بالانتقال إلى الهلال أو الأهلي بالدوري السعودي خلال الموسم الجاري.

بحسب الموقع الرسمي للنادي خرج فيراتي من قائمة الفريق المشاركة في مباراة تولوز، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

تشير التقارير الواردة من فرنسا إلى أن المدرب الجديد لويس إنريكي لا يرى أن اللاعب الإيطالي جزء من خططه في الموسم الحالي.

وتم تكليف وكيل أعماله رافاييلا بيمنتا بإيجاد نادٍ جديد له هذا الصيف.

يذكر أن العملاق الباريسي بدأ مشواره في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الأسبوع الماضي بالتعادل 0-0 ضد إف سي لوريان وغدًا يواجه تولوز.

وانضم فيراتي إلى باريس سان جيرمان من بيسكارا في صيف عام 2012، ويرتبط بعقد في حديقة الأمراء حتى يونيو 2026.