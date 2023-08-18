أعلن الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، عن توفير الحكومة الإيطالية 15 ألف فرصة عمل أمام الدول المصدرة للهجرة ومن بينها مصر، مشيرا إلى استحواذ مصر على نصف الوظائف المتاحة بإجمالي 7500 وظيفة.

وأشار خلال مداخلة لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى تنوع فرص العمل بين مهن: «كهربائيين- سباكين- صيادين- سائقي نقل عام- ممرضين وممرضات لرعاية كبار السن»، مشيرا إلى احتياج الممرضين في ظل انتشار أعداد كبار السن في إيطاليا.

وبشأن كيفية الالتحاق بالوظائف المعلنة، نوه إلى امتلاك اتحاد العمال المصريين بإيطاليا؛ مكتب خدمات بحي المعادي بالقاهرة يتبع السفارة الإيطالية، مشيرا إلى تقديم خدماته عبر الموقع الرسمي للسفارة.

ولفت إلى تواصل الاتحاد مع وزارات الهجرة والقوى العاملة والشباب والرياضة؛ بهدف تدريب العمالة وتأهيلها بمراكز التدريب التابعة للوزارات السابقة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى اشتراط الوظائف؛ الحصول على التدريب الكافي والتأهيل في بلد المنشأ.

