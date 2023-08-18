رئيسا روسيا وإيران يبحثان العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى يوم الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تناولا خلاله عددا من القضايا التي تهم البلدين.

وتم التأكيد خلال المحادثة، على نية تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

ووفقا للكرملين فإن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كما أعرب الرئيس الإيراني، عن دعمه الكامل للقيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو (محاولة التمرد الفاشلة لمجموعة فاجنر)".

وأضاف أيضا أنه "تمت مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة، مع التركيز على التنفيذ العملي للاتفاقيات القائمة في مجال التجارة والطاقة والنقل.. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين البلدين".

وكانت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت ، في وقت سابق، عن استمرار العمل على صياغة اتفاق جديد للتعاون بين موسكو وطهران.