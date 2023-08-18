قال الفنان مجد القاسم، إن علاقة صداقة قوية كانت تجمعه بالفنان الراحل سمير غانم الذي وصفه بأنه كان حالة مبدعة، وتحدث كذلك عن علاقته بالفنان الراحل سمير صبري الذي كان سببا في بزوغ نجمه.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالخط العريض» الذي تُقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر شاشة «الحياة»، وعُرضت مساء الجمعة، أنه كان يلتقي كثيرا بسمير غانم وتحديدا في احتفالات أعياد الميلاد، مشيرا إلى أنّ الفنان الراحل كان يحب سماع أغنية قسوة قلبك.

وذكر أنّ سمير غانم يعتبر من عمالقة التمثيل، ولفت كذلك إلى أنه حالة فنية يصعب تكرارها في الوسط الفني.

كما تحدث عن علاقته بالفنان الراحل سمير صبري، قائلا إن الأخير كان له فضل عليه بشكل غير مباشر، ذاكرا التفاصيل: «كنا في جلسة مع أحد الصحفيين الكبار.. وقتها لم أكن مشهورا لكني كنت قد انتهيت من تسجيل ألبوم لحظة غرام لكنه لم يكن قد تم طرحه».

وأوضح أنّ الجلسة كانت تضم رجال وسيدات أعمال، وسمعه هذا الصحفي آنذاك، وأبلغه بأنه صديق لسمير صبري ويمكن أن يكون حلقة وصل بينهما لتقديمه عبر برنامجه التلفزيوني الذي كان يُقدمه وهو برنامج «هذا المساء».

وقال إنه توجه لمقابلة سمير صبري بالفعل، لكنه لم يظهر في الحلقة، ما جعله يشعر بحزن شديد، فقرر التوجه لصبري في وقت لاحق، في حين قرر «الأخير» التصوير معه في النهاية على الرغم من مغادرة العاملين.

ولفت إلى أنّ سمير صبري أبدى إعجابه الشديد بصوته، وطالبه بأن يشدو بأكثر من موال غنائي، موضحا أنّ الحلقة جعلته حديث الشارع.