مسؤولة أوكرانية واثقة من التفاوض بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي

عبرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا، عن ثقتها في أن بلادها ستتمكن من تحديد المسار لبدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر.

وقالت في مؤتمر صحفي في كييف اليوم الخميس، إنه بحلول ذلك الموعد، ستضمن البلاد اتخاذ كل الخطوات التشريعية والدستورية المتفق عليها.

غير أن التطبيق التام لهذه الإصلاحات الجوهرية، سيستغرق سنوات.

وفي أكتوبر، ستتخذ المفوضية الأوروبية قرارا بشأن ما إذا كانت ستوصي لقادة الاتحاد بضرورة البدء في مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا.

وفي العام الماضي، حدد الاتحاد الأوروبي رسميا أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من روسيا، مرشحا للانضمام. وقبل إمكانية الدخول في مفاوضات الانضمام، يتعين على البلاد أولا الوفاء بسبعة شروط محددة من قبل المفوضية الأوروبية.

ومن بين هذه الشروط، تدبير جديد لاختيار قضاة المحكمة الدستورية في أوكرانيا، وانتهاج مكافحة أقوى للفساد لا سيما في المستويات العليا.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بالوفاء بمعايير مكافحة عمليات غسل الأموال، وتطبيق قانون ضد النفوذ المفرط للنخبة .

ولا يحمل الدخول في مفاوضات الانضمام أي ضمان للحصول على العضوية، بل قد تمتد المفاوضات لسنوات.

ومن المستبعد في ظل الحرب الجارية مع روسيا، أن تصبح أوكرانيا عضوا بالاتحاد الأوروبي، إذ سيتعين على التكتل حينئذ، بشكل شبه مؤكد، أن يدخل في صراع مباشر مع روسيا.