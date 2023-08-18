عمال السكك الحديدية الألمان يناشدون مشجعي كرة القدم بالتصرف باحترام

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ناشد عمال السكك الحديدية الألمان مشجعي كرة القدم، بأن يتصرفوا باحترام، قبل بدء الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليجا)، مشيرين إلى العديد من الحوادث حول أيام إقامة المباريات، خلال المواسم الماضية.

كما طالبت نقابة عمال السكك الحديدية الألمانية "إي.في.جي" بأن تتخذ شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية خطوات إضافية لحماية الموظفين من مشجعي كرة القدم المشاغبين .

وقال رئيس النقابة العمالية، مارتن بوركيرت لمجموعة "آر.إن.دي" الإعلامية الألمانية اليوم الجمعة، إنه تكون هناك مشاجرات وهجمات وحالات تخريب متكررة، في قطارات خاصة، طلبتها أندية كرة القدم لنقل المشجعين.

وأضاف "نناشد مشجعي كرة القدم في بدء دوري بوندسليجا أن يتصرفوا بحذر واحترام في القطارات وفي المحطات".

وتابع أن أندية كرة القدم الألمانية تتحمل المسؤولية أيضا في التأثير على سلوك مشجعيها.