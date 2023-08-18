الأونروا تعلق خدماتها في مخيم عين الحلوة بلبنان احتجاجا على انتهاك مبانيها

قررت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في لبنان، اليوم الجمعة، تعليق جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة "احتجاجا على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها بالمخيم بما في ذلك المدارس".

وقالت في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنها "لا تتسامح إطلاقا مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها".

وأضافت "من غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها".

وجددت "الأونروا" "دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق".

يذكر أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوب لبنان، شهد في نهاية يوليو الماضي اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح" وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط أكثر من 60 جريحا، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.