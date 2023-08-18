مغني راب تونسي يصل إلى إيطاليا على متن قارب ضمن موجات الهجرة غير النظامية

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نجح مغني راب تونسي في عبور البحر الأبيض المتوسط في عملية هجرة غير نظامية إلى إيطاليا على متن قارب حمل قرابة 15 مهاجرا تونسيا.

ووصل مغني الراب المعروف باسم "حسان جونيور" إلى الأراضي الإيطالية الأسبوع الجاري وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.

وانتشر مقطع فيديو للفنان على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو على متن قارب ضم مهاجرين تونسيين من منطقته "الطفالة" بولاية سوسة على الساحل الشرقي لتونس.

ويظهر على القارب حوالي 15 مهاجرا تونسيا ،ومن بينهم على الأقل اثنان من القصر.

وقالت إذاعة "موزاييك إف أم" الخاصة اليوم إن القارب انطلق من سواحل منطقة سيدي عبد الحميد بسوسة يوم 12 أغسطس الجاري ووصل إلى مدينة بالارمو بجزيرة صقلية الايطالية.

ويحظى "حسان جونيور" بمتابعة واسعة على حسابه بموقع "يوتيوب". وحققت أغنيته "رام الله" نحو 5ر6 مليون مشاهدة في خلال شهر و"مساجين" 4ر8 مليون مشاهدة في خلال ثلاثة أشهر.

وتحت وطأة الأزمة الاقتصادية وتفشي البطالة تشهد سواحل تونس تدفقات كبيرة هذا العام لمهاجرين تونسيين ولا سيما من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الإيطالية.

وأظهرت شهادات موثقة جمعتها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في السابق لاعبين شباب لنوادي كرة قدم في تونس من بين المشاركين في موجات الهجرة غير الشرعية بحثا عن فرص أفضل للحياة داخل الاتحاد الأوروبي.

وقبل شهر وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل دعم اقتصادي ومالي ولكن وتيرة المغادرة عبر البحر لا تزال عالية