كوريا الجنوبية تجري تدريبات أولتشي 2023 الأسبوع المقبل

قالت حكومة مدينة سول الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يشارك حوالي 140 ألف موظف عمومي من نحو 170 وكالة حكومية في "مناورات أولتشي 2023" المقرر إجراؤه في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس.

ويعد تدريب أولتشي، تدريبا على الاستعداد لحالات الطوارئ، يتم إجراؤه على مستوى البلاد مرة واحدة سنويا للتحقق من خطة التأهب للطوارئ على مستوى الحكومة، ودرجة اكتمالها استعدادا لأوقات الحرب أو الحوادث أو حالات الطوارئ الوطنية المماثلة، ولإتقان إجراءات تنفيذ المهام في زمن الحرب، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ويركز التمرين هذا العام على إتقان إجراءات تنفيذ المهام في زمن الحرب، حيث تصاعدت التهديدات النووية وتهديدات الطائرات المسيرة من قبل كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تطلق سول التمرين بالتدريب على حشد طارئ للموظفين العموميين في الساعة السادسة (بالتوقيت المحلي)، صباح يوم 21 من شهر أغسطس الجاري.

وفي يوم 22 أغسطس، سيتم إجراء التدريب الفعلي لمكافحة الإرهاب في مبنى الجمعية الوطنية ومراكز تنقية الصرف الصحي في جميع أنحاء المدينة وغيرها من المرافق العامة المهمة، لوضع تدابير مضادة لتقليل الضرر من خلال التدريب على اتخاذ إجراءات مشتركة من قبل الوكالات ذات الصلة بما في ذلك الشعب والحكومة والجيش والشرطة.

وسيجري تدريب الدفاع المدني استعدادا لغارة جوية في يوم 23 أغسطس، ويعد هذا أول تدريب من نوعه منذ أغسطس عام 2017، ويتم تدريب الإخلاء بافتراض إغارة العدو جويا وفي هذه الحالة يجب على جميع المواطنين الإخلاء إلى أقرب منشأة تحت الأرض أو ملجأ للدفاع الوطني عند إصدار إنذار الغارة في الساعة الثانية (بالتوقيت المحلي) ظهر نفس اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك، تنظم المدينة فعاليات مختلفة لزيادة فهم المواطنين ومشاركتهم في تمريبن أولتشي والوضع الأمني مثل عرض المعدات العكسرية في الطابق الأول تحت الأرض بمحطة مترو أنفاق "شي تشونج" على الخط الأول.