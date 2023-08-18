مسؤول أممي: القمع والجوع يتزايدان في كوريا الشمالية

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن كوريا الشمالية تعاني من القمع المتزايد وتردي مستوى الرعاية الصحية.

وقال تورك اليوم الخميس إن بيانات الأمم المتحدة "تشير إلى قمع متزايد لحقوق حرية التعبير والخصوصية والتنقل، واستمرار ممارسات أعمال السخرة المنتشرة وتردي الوضع الاقتصادي والحقوق الاجتماعية".

وذكر في مجلس الأمن الدولي أن أي شخص يشاهد محتوى أجنبيا وينحرف عن خط الدولة الذي وضعه الزعيم كيم جونج أون، خاصة الوثائق والمقاطع المصورة من كوريا الجنوبية، يمكن أن يتم الزج به في السجن لأعوام عديدة.

وقد يواجه من ينشرون هذا المحتوى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.

وفي ذات الوقت، تعتمد كوريا الشمالية على السخرة، حتى الأطفال معتادون على العمل.

وأضاف أن الضعف الاقتصادي للبلاد التي تمت عسكرتها يؤدي إلى "الجوع الشديد فضلا عن النقص الحاد في الأدوية".