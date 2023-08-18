أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب خط الوسط روميو لافيا، قادمًا من ساوثهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد تشيلسي عبر موقعه الرسمي توقيع لافيا صاحب الـ19 عامًا على عقد مدته 7 سنوات في ستامفورد بريدج، لتعزيز صفوف ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للبلوز.

وقدم تشيلسي لاعبه الجديد لافيا من خلال مقطع فيديو على "تويتر" ظهر فيه لافيا يتلقى اتصالا من البلجيكي الشهير إيدين هازارد، يهنئه فيه على الانتقال للبلوز.

وفي أول تعليق له عقب انتقاله لتشيلسي، قال لافيا:" سعيدًا حقًا بالانضمام لـ تشيلسي، وأن أكون جزءًا من هذا المشروع المثير، إنه ناد له تاريخ رائع، ومتحمس للبدء مع فريقي الجديد، ولا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد، والانسجام معًا لتحقيق أشياء رائعة".