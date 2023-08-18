وزارة الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود يحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سفن أسطول البحر الأسود، كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مساء الخميس مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.

وأضافت الوزارة، أن الهجوم تم في تمام الساعة بتوقيت موسكو 22:55 (1955 بتوقيت جرينتش) على بعد 237 كيلومترا جنوب غرب سيفاستوبول، وفقا لوكالة أنياء سبوتنيك الروسية.

وأشارت إلى أنه أثناء صد الهجوم، فشل زورق معاد غير مأهول في تحقيق هدفه، ودُمر بنيران الأسلحة على متن سفن أسطول البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي تواصل أداء مهامها في مواقعها البحرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلجورود في روسيا الاتحادية، وقامت بتدميرها.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.

وصباح الخميس، أعلنت الوزارة إسقاط مسيرة أوكرانية في أجواء بيلجورود بعد رصدها، دون أن يسفر الحادث عن إصابات مادية أو بشرية.