ويجمان تقرر البقاء في تدريب المنتخب الإنجليزي للسيدات

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تعتزم سارينا ويجمان، مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، البقاء في منصبها وسط الشائعات التي انتشرت مؤخرا بارتباط اسمها بتدريب المنتخب الأمريكي.

وأعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أن فلاتكو أندونوفسكي سيرحل عن منصبه بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي عقب خروج المنتخب الأمريكي، حامل اللقب في آخر نسختين، من دور الـ16 بمونديال السيدات عقب الخسارة أمام المنتخب السويدي.

ويعد خروج المنتخب الأمريكي من دور الـ16 أسوأ نتيجة للمنتخب الأمريكي في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للسيدات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ويجمان وإيما هاس، مدربة تشيلسي، مرشحتان لتدريب المنتخب الأمريكي.

ولكن ويجمان /53 عاما/ حرصت على تقديم تحديث مطمئن قبل ليلتين من قيادة المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية للمونديال، التي صعدت لها للمرة الأولى في تاريخها.

وقالت عن شائعات رحيلها لتدريب المنتخب الأمريكي :" سأبقى بعيدة عن هذا. سمعت بهذا الكلام. أنا مع المنتخب الإنجليزي، وأنا سعيدة للغاية مع إنجلترا، ولدي عقد حتى 2025".

وأضافت :"استمتع للغاية بعملي، ولدي انطباع بأن المشجعين مازالوا معجبين بما أقوم به من عمل. لا توجد لدي خطط للرحيل".

وقال مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي إن مؤسسته سترفض أي محاولة أمريكية للتعاقد مع ويجمان.

وأصبحت ويجمان /53 عاما/ أول مدربة في التاريخ تقود دولتين مختلفتين للفوز بأمم أوروبا، حيث توجت مع المنتخب الهولندي باللقب في 2017 ومع إنجلترا في الصيف الماضي.