رئيس وزراء باكستان المؤقت: لسنا مع قوى الظلام

ذكر رئيس وزراء باكستان المؤقت، أنور الحق كاكار، اليوم الجمعة، أن الحكومة المؤقتة لن تدعم قوى الظلام.



وكان عشرات من الرجال قد خربوا كنائس وهاجموا منازل الطائفة المسيحية في جارانوالا، أمس الأول الأربعاء، بينما لجأ أعضاء حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" إلى العنف المفرط في مايو الماضي، عندما تم اعتقال زعيمهم عمران خان، حسب قناة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم الجمعة.



وأضاف كاكار خلال أول اجتماع وزاري له "ستبقى الأقليات محمية في هذا البلد. ربما تكون هناك محاولة لإلحاق الأذى بهم من قبل فئة من الأشخاص المهمشين والهامشيين، لكن سيتم الرد عليها بصرامة وقوة".



وأضاف الوزير "الدولة الباكستانية والمجتمع لا ينحازان إلى تلك العناصر. ربما يكونون منا، لكن منفصلين عنا، لقد انفصلوا عن عملية هويتنا. نحن لا نقف مع قوى الظلام".



وكانت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت المعين حديثا أنور الحق كاكار، قد أدت اليمين أمس الخميس في القصر الرئاسي في العاصمة إسلام أباد.



وأدى مجلس الوزراء الاتحادي المؤقت المؤلف من 19 عضوا اليمين أمام الرئيس عارف علوي، بحسب قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية.



وتضم الوزارة الاتحادية الجديدة 16 وزيرا و6 مستشارين خاصين و3 مستشارين.



وتم يوم السبت الماضي تعيين أنور الحق كاكار، كرئيس وزراء مؤقت، للإشراف على الانتخابات العامة في البلاد.



وينحدر كاكار من إقليم بالوشستان، الأكثر اضطرابا في البلاد، وهو حاليا عضو بمجلس الشيوخ.