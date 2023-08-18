وزير الدفاع الصيني يؤكد استعداد بلاده لتطوير العلاقات العسكرية مع إيران

أكد وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، استعداد بلاده لتطوير العلاقات العسكرية والدفاعية مع إيران.



وجاء تصريح وزير الدفاع الصيني، خلال لقائه نائب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ورئيس الوفد العسكري الإيراني، عزيز ناصر زاده، على هامش المنتدى والمعرض العسكري الدولي لروسيا في موسكو، وفقا لوكالة إرنا الإيرانية.



وأكد لي شانج فو، استعداد بلاده لتطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بمختلف أبعادها مع الجانب الإيراني، مؤكدا احترام بلاده للسيادة الوطنية لإيران.



وشارك ناصر زاده، في المعرض الروسي التقني العسكري الدولي المعروف باسم منتدى الجيش 2023، في باتريوت بارك غرب موسكو، وعقد اجتماعات مع بعض المسؤولين المشاركين، ورافق وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في زيارة جناح إيران في هذا المعرض.



كما عقد ناصر زاده اجتماعا منفصلا مع وزير الدفاع الكازاخستاني على هامش مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، وكذلك التقى نواب وزراء دفاع أوزبكستان وفنزويلا والسعودية بشكل منفصل.



وفي هذه الاجتماعات، تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية، وجرى التاكيد على ضرورة التطوير الشامل للتعاون العسكري الثنائي.



وعرضت الصناعات الدفاعية والعسكرية لجمهورية لإيران، خلال مشاركتها النشطة في معرض الجيش الروسي 2023 ، عن جوانب مختلفة من المنتجات العسكرية والدفاعية الايرانية.



كما شرح نائب الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في كلمة له في مؤتمر الأمن الدولي الحادي عشر في موسكو ، آراء إيران حول متطلبات تشكيل عالم متعدد الأقطاب وتأثير الثورة الإسلامية في الظروف الحالية للانتقال في النظام الدولي.