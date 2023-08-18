فرج عامر يعلن استمرار مؤمن زكريا في الجهاز الفني لفريق سموحة

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أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، استمرار عمل مؤمن زكريا في منصبه بالجهاز الفني للفريق السكندري، بعد تعيينه في قطاع ناشئين النادي الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر، مساء الخميس، تعيين مؤمن زكريا مساعدًا لـ وليد سليمان مدير قطاع الناشئين في القلعة الحمراء.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «شكرا للكابتن محمود الخطيب على اختيار مؤمن زكريا نائب رئيس قطاع الناشئين بالأهلي».

وأضاف: «ولكن ذلك لا يتعارض مع تواجد معنا مدربا للفريق الأهلي لكرة القدم في نادي سموحة تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق».