النمسا تسعى لتعزيز الوجود النسائي في صفوف جيشها

قالت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، اليوم الجمعة، إن النمسا تأمل في التحاق المزيد من النساء بقوات الجيش بعد إدخال الخدمة العسكرية الأساسية الطوعية لمدة 6 أشهر، الأمر الذي يسمح للنساء بخوض تجربة الحياة كجندية على أساس تجريبي.



يذكر أنه فيما مضى، كان يسمح فقط للرجال بالتأهل للخدمة لمدة 6 أشهر بينما كان على النساء الالتزام الكامل بالخدمة العسكرية عند خوض اختبار القدرات.



وتخدم حاليا بالجيش النمساوي نحو 630 جندية أي ما يعادل نحو 4%، ويبلغ معدل النساء نحو 13% في ألمانيا المجاورة، حيث الخدمة العسكرية ليست إلزامية أيضا.



وبعد ثلاثة أشهر من بدء المشروع، تقدمت نحو 140 امرأة للالتحاق بالجيش في النمسا، حيث تم تصنيف نحو 50 منهن فقط حتى الآن على أنهن لائقات.



وقالت تانر: "نحن راضون عن هذا العدد في الوقت الحالي، ولكن لا يزال هناك مجال للتحسين"، مضيفة أن الهدف هو زيادة حصة النساء إلى ما بين 6٪ و7٪ بحلول عام 2032، من أجل تحقيق هدف طويل الأجل للوصول إلى نسبة 15٪.



ويوجد بالنمسا، وهي ليست عضوا في الناتو، على عكس ألمانيا، نحو 15 ألف جندي محترف ونحو 8 آلاف موظف مدني ونحو 7 آلاف مجند عسكري أساسي.



وإضافة إلى ذلك، يوجد في البلاد 33 ألف جندي من الميليشيات خضعوا لتدريب عسكري ولكنهم يعملون في مهن مدنية. وبسبب الهيكل التنظيمي للأعمار، يحتاج الجيش إلى نحو ألف جندي وموظف مدني جديد سنويا.



وتسعى النمسا إلى زيادة نفقاتها العسكرية بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد سنوات من التقشف، سيتم زيادة الميزانية العسكرية بشكل سنوي حتى حلول عام 2032.