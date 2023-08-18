بني سويف: تحرير 7 محاضر لعدد من المخابز وضبط دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء خلال حملة تموينية بمركز ناصر

قال علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر ببنى سويف، إنه تم متابعة جهود قطاع التموين بالمركز، والتي أسفرت عن تنفيذ حمله تموينية بدائرة قرية الحمام، تم خلالها ضبط تجميع 6 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 7 محاضر لمخالفات بالمخابز البلدية، بينما تم تنفيذ إزالة لحالات تعد بالبناء على ارض زراعية بقرية بهبشين وطنسا الملق.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بعقد اجتماعا بحضور مسئولي قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعي ومنسق حياة كريمة بالمركز لمناقشة الإجراءات والخطوات اللازم تنفيذها؛ تمهيدا للبدء في مشروعات رصف الطرق، ضمن حياة كريمة بدائرة المركز.



من ناحية أخرى، تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المركز ورفع 80 طن قمامة بشارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع الجيش وشارع المؤسسة الإيوائية وشارع المستودع وشارع الترعة الصغيرة وشارع ملجأ الأيتام وشارع بور سعيد وعدد من قرى المركز.