بولندا ترصد طحالب ذهبية سامة في قناة متفرعة من نهر أودر

قالت السلطات في بولندا، اليوم الجمعة، إن درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف دفعت إلى تكاثر الطحالب الذهبية السامة في المجاري المائية بالبلاد مجددا هذا الصيف.



ووقع نفوق جماعي للأسماك على طول نهر أودر الصيف الماضي، وخلص خبراء في بولندا وألمانيا إلى أن الطحالب الذهبية كانت المسئولة عن ذلك.



وفي يونيو الماضي، أعلنت بولندا تشكيل وحدة أزمة لرصد الطحالب السامة ونفوق الأسماك في نهر أودر وروافده بالقرب من الحدود مع ألمانيا.



وتم مؤخرا رصد الطحالب السامة نفسها في قناة جليفيس، المتفرعة من نهر أودر، وفقا للسلطات البولندية.



وذكرت هيئة البيئة أن أعلى نسبة ظهور للطحالب الذهبية موجودة حاليا في خزان تشيرنيكا بجنوب شرق مدينة فروتسواف.



كما تم العثور على الطحالب الذهبية في مجرى نهر مهجور لأدور بجنوب شرق أوبول بجنوب بولندا.



وأعلنت هيئة البيئة في بيان أمس الخميس تزايد تدفق المياه للقنوات والخزانات.



إضافة إلى ذلك، ناشدت الهيئة المدن والبلديات بالحد من صرف مياه الصرف.