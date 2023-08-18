فيديو - نيمار يصل السعودية للانضمام إلى الهلال

وصل نيمار دا سيلفا قائد منتخب البرازيل، إلى العاصمة السعودية الرياض للانضمام إلى فريقه الجديد الهلال، بعد الإعلان رسميا عن التعاقد معه ضمن تدعيمات الزعيم للموسم الرياضي الجديد.

وكانت إدارة نادي الهلال قد أعلنت مساء يوم الأربعاء الماضي، التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، من أجل تدعيم صفوف فريق الزعيم.

وهبطت طائرة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى مطار الملك خالد الدولي منذ دقائق، وسط استقبال كبير من جانب وسائل الإعلام العربية والأوروبية.

ومن المقرر أن يتم تقديم نيمار كلاعب جديد بصفوف الهلال مساء غدًا السبت، قبل انطلاق مواجهة الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين.