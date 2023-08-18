أحمد مرتضى: قدمنا عرضا ضخما لتجديد عقد فتوح

أكد أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك أنه تم تقديم عرض ضخم لأحمد فتوح، لاعب الفريق، من أجل تجديد عقده مع الأبيض.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة العربية: "قدمنا عرضًا رسميًا لتجديد تعاقد أحمد فتوح، فهو أحد قادة الفريق لكن القدرة المالية ومعطيات كثيرة تتحكم في الأمر".

وأضاف: "يجب أن تكون الأرقام محددة للتجديد والزمالك لديه خطة لفريق كرة القدم، ففتوح واحد من أهم لاعبي الزمالك لكنه ليس الفريق بأكمله".

وتابع: "لكن لدي رؤية كاملة للفريق يجب أن أعمل من خلالها وأن تكون الأمور متوازنة وقدمنا له عرضا مغريا وسيكون من الأكبر في مصر".

وينتهي عقد الظهير الأيسر، أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم القادم، حيث يحق له التوقيع مجانًا لأي فريق في الشتاء القادم، على أن ينضم له في الموسم التالي.