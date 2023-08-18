الرئيس الأوكراني يرحب بالسفير الألماني ويشكره على منظومة الدفاع الجوي

تولى السفير الألماني الجديد إلى أوكرانيا، مارتن ياجر، منصبه رسميا يوم الخميس بعد أن سلم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب ياجر في صفحته عبر منصة إكس، تويتر سابقا، بعد المراسم: "نحن ندعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية والاستقلال".

وكان ياجر في السابق سفيرا لألمانيا في العراق وأفغانستان، جنبا إلى جنب مع مناصب أخرى في وزارة والخارجية الألمانية، وكان أيضا وزير دولة في وزارة الداخلية في بادن-فورتمبرج لعدة سنوات.

واستقالت السفيرة السابقة في أوكرانيا، أنكا فيلدوسن، من منصبها في 10 يوليو بعد أربع سنوات في المنصب.

كما رحب الرئيس الأوكراني خلال الحفل بالسفراء الجدد لإندونيسيا والسويد وتشيلي وكولومبيا وبيرو.

وأشار زيلينسكي عبر قناته على تليجرام إلى أنه أجرى محادثة منفصلة مع كل منهم حول العلاقات بين الدول وحماية القانون الدولي.

وفي وقت لاحق، في خطابه المسائي، شكر زيلينسكي ألمانيا على تسليمها مؤخرا قاذفات لنظام الدفاع الجوي إيريس-تي.

وقال زيلينسكي "هذا نظام دفاع جوي قوي ومطلوب بشدة. شكرا ألمانيا على مساعدتك في حمايتنا من الإرهاب الروسي".