عودة طائرة الحكومة الألمانية المعطلة من أبوظبي

من المتوقع أن يتم إعادة الطائرة "إيرباص-340" التابعة للحكومة الألمانية، التي واجهت عطلا، مما أدى إلى تقطع السبل بوزيرة الخارجية أناليتا بيربوك، في أبوظبي، إلى ألمانيا اليوم الجمعة.



ومن المقرر أن تغادر الطائرة، التي تعرضت لمشكلات ميكانيكية متكررة، خلال رحلة دبلوماسية مقررة لوزيرة الخارجية الألمانية إلى استراليا ونيوزيلندا وفيجي، أبوظبي، في وقت ما، في الصباح وتعود إلى ألمانيا، بعد ظهر اليوم الجمعة.



وأثار هذا العطل اهتماما إعلاميا واسعا في ألمانيا ويأتي بعد حدوث العديد من المشكلات مع طائرات الحكومة الألمانية، في السنوات الأخيرة، التي أسفرت عن تقطع السبل بقادة بارزين.



وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قد عادت إلى ألمانيا بعد إلغاء رحلتها إلى استراليا بسبب تعطل طائراتها الرسمية مرتين وانقطاع السبل بها في الإمارات.



وهبطت بيربوك في مطار هامبورج مساء الثلاثاء الماضي على متن طائرة خطوط جوية قادمة من دبي، وذلك حسبما أكد مراسل ومصور تابعان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) كانا على متن الطائرة.



وصدر عن مصادر في الوفد المرافق للوزيرة القول إن بيربوك انتقلت من المطار على متن سيارة لأنه كانت هناك مكالمات هاتفية عاجلة يتعين عليها أن تجريها.