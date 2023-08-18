اتهام المستشار النمساوي السابق كورتس بالإدلاء ببيانات كاذبة

أعلن مكتب المدعي العام النمساوي المعني بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد، اليوم الجمعة في فيينا توجيه اتهامات إلى المستشار السابق سباستيان كورتس للاشتباه بأنه أدلى ببيانات كاذبة.

وتتعلق الاتهامات ببيانات أدلى بها المستشار السابق (36 عاما)، في لجنة تحقيق، شكلها البرلمان النمساوي، للنظر في فضيحة استغلال النفوذ، المتعلقة بشريكه السابق في الائتلاف.

وفي اللجنة، قلل كورتس في يونيو 2020 من أهمية دوره في تعيين رئيس شركة "أوباج" النمساوية المملوكة للدولة، توماس شميد.

وتم إبلاغه بشأن القرار مسبقا، لكن لم يشارك أكثر من ذلك، طبقا لتصريحه في ذلك الوقت.

غير أنه استنادا إلى رسائل الدردشة، يفترض مكتب المدعي العام أن رئيس الحكومة السابق، كان مشاركا بشكل كبير في اختيار الموظفين.

ووفقا لبيان تم إرساله بالبريد الإلكتروني، قال محققون في وزارة العدل النمساوية اليوم الجمعة إن كورتس، يمكن أن يواجه السجن ثلاث سنوات، حال إدانته ،حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال كورتس اليوم الجمعة في بيان، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، التي كانت معروفة سابقا باسم تويتر، قبل الإعلان عن الاتهامات إن "المزاعم كاذبة ونتطلع إلى ظهور الحقيقة في نهاية المطاف. ويمكن إثبات أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة في المحكمة".