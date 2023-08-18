جمال الكشكي: ناقشنا 70 قضية على مدار 60 جلسة بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الحوار الوطني، منذ الدعوة لإطلاقه خلال إفطار الأسرة المصرية في عام 2022، مستشهدًا باستجابته لمقترح مجلس الأمناء بشأن العمل بالإشراف القضاء الكامل على الانتخابات، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على القناة «الأولى المصرية»، مساء الخميس، أن الحوار ناقش 70 قضية كان المواطن عنوان حصاد المرحلة الأولى، وذلك على مدار 60 جلسة، مشددًا على استمرار الحوار في تقديم كل القضايا التي تمس المواطن، هذا بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي يضع المواطن في فلسفته الأولى.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يدعم الحوار الوطني وكل العاملين فيه والتيارات السياسية المختلفة، والقيادة السياسية تفتح يدها للمشاركة في صناعة قرار نحو جمهورية جديدة من كل القوى السياسية، والحوار الوطني يلقى الدعم ورغبة في تقديم جميع القضايا التي تمس المواطن المصري.

وأشار إلى أن الرئيس تعهد أمام كل المصريين سيصدق على كل ما يتفق عليه إدارة الحوار الوطني، دون قيد أو شرط، وجاءت بنتائج إيجابية وصدى واسع لدى الشارع السياسي المصري.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، تلقيه مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية».