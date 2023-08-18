تجارية الغربية تتسلم خطاب وزير التموين بشأن إقامة الأوكازيون الصيفي

قال محمد مصلح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، إن الغرفة تسلمت، أمس الخميس، من مديرية التموين الخطاب الوارد من الوزير بشأن إقامة الأوكازيون الصيفي.

وجاء نص الخطاب أنه قد صدر القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ٢٣ بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢٣، والخاص بالتصفية الصيفية الموسمية الثانية وهي الأوكازيون الصيفي على أن تبدأ اعتبارا من يوم ٧ هذا الشهر ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعان.

وأضاف رئيس الغرفة أنه مع استلام الخطاب يوم ١٧ من هذا الشهر، ستقوم الغرفة بإخطار التجار للمشاركة في الأوكازيون والإعلان عن ذلك رسميا للبدء في الأوكازيون خاصة ونحن مقبلون على المدارس واحتياج المواطنين لذلك بشدة.

وكانت الشروق خاطبت وكيل وزارة التموين منذ أيام، والذي وعد بإرسال رد رسمي بمجرد وصول التعليمات وهو الأمر الذي لم يفعله.



على صعيد متصل.. مع التأخر عن إقامة الأوكازيون الصيفي، نظمت بعض الأحزاب والجمعيات الخيرية معارض مختلفة للمواطنين بأسعار مختلفة، تضم العديد من الملابس والأدوات المدرسية، كما نظمت مديرية التضامن الاجتماعي، العديد من المعارض لتوزيع ملابس جديدة على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا خاصة بقرى مركز زفتى حيث مبادرة حياة كريمة.