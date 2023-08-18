كيلجور تخلف اندونوفسكي في تدريب المنتخب الأمريكي للسيدات

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين تويلا كيلجور في منصب المدير الفني المؤقت لمنتخب السيدات الوطني.

وجاء تعيين كيلجور في المنصب بعد أقل من 24 ساعة من استقالة فلاتكو اندونوفسكي من منصب المدير الفني للمنتخب الأمريكي للسيدات ، بعد أقل من أسبوعين من الخروج المفاجئ للفريق من دور الستة عشر للمونديال، في أسوأ مسيرة للفريق في البطولات الكبرى.

وعملت كيلجور في منصب المدرب المساعد للمنتخب الأمريكي في أخر عام ونصف العام، بعدما أصبحت عام 2021 أول سيدة مولودة في أمريكا تحصل على رخصة التدريب الاحترافية لكرة القدم بالولايات المتحدة.

وقال مات كروكر المدير الرياضي للمنتخب الأمريكي: "نحن جميعا في المنتخب الأمريكي نشكر فلاتكو على إخلاصه للمنتخب الوطني للسيدات في أخر أربعة أعوام".

وأضاف "فلاتكو عمل دون كلل من أجل هذا الفريق وكان قائدا قويا وإيجابيا لبرنامج الكرة النسائية الخاص بنا، نحن ممتنون لكل شيء ساهم به للكرة الأمريكية ، وندرك أن أمامه مستقبلا مشرقا في الرياضة".

وتوج اندونوفسكي بلقب الدوري الأمريكي للسيدات مع فريق كانساس سيتي في 2019 بعد أشهر من تتويج منتخب أمريكا بلقبه الثاني على التوالي في كأس العالم تحت قيادة جيل إيليس.