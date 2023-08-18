رومانيا تهدف إلى مضاعفة سرعة عبور الحبوب الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو، اليوم الجمعة، إنه يهدف إلى مضاعفة سرعة عبور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر تحسين البنية التحتية للبلاد.



وذكر سيولاكو، في اجتماع مع نظيره الأوكراني دينس شميهال، في بوخارست، أن الهدف هو زيادة حجم الحبوب الأوكرانية المارة عبر رومانيا من مليونين إلى أربعة ملايين طن في الشهر.



وأوضح شميهال، أن رومانيا حاليا، ثالث أهم دولة عبور للحبوب الأوكرانية.



واستطرد شميهال، قائلا إن وضع إجراءات تفتيش جديدة على الحدود بين الدولتين الجارتين نتيجة لذلك يحمل أولوية كبرى.



وقال أيضا إن السلع الأوكرانية المنقولة يجب تخليصها بشكل أسرع من الجمارك.



وتابع سيولاكو: "منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، تستخدم رومانيا بالفعل أموال الدولة لزيادة قدرات النقل للسلع الأوكرانية".



وأشار الزعيم الروماني إلى أن عمليات العبور تزايدت بثلاثة أمثال في معظم المعابر الحدودية، وزادت حتى بمقدار ستة أمثال في ميناء كونستانتا على البحر الأسود.



وتهدف أوكرانيا إلى تصدير 40 إلى 42 مليون طن من الحبوب سنويا. وجعلت روسيا الأمر بالغ الصعوبة مؤخرا، بعدما أنهت اتفاق حبوب رئيسي تم بوساطة تركيا والأمم المتحدة، كان يبقى حتى ذلك الحين على تدفق صادرات الحبوب متاحا.



كما تقصف روسيا موانئ الحبوب الأوكرانية على نهر الدانوب، حيث كان يتم نقل بعض صادراتها من خلالها.



ويعتبر المسار البديل عبر رومانيا غير ملائم، إذ لم يتم تطوير خطوط السكك الحديد والطرق بها بما يكفي لضمان نقل سريع للسلع.