السلطات الروسية توقف رئيس منظمة غير حكومية لمراقبة الانتخابات

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ألقت السلطات الروسية القبض على الرئيس المشارك لمنظمة مراقبة الانتخابات المستقلة "جولوس"، جريجوري ميلكونيانتس، حسبما قال محاميه لوسائل إعلام رسمية يوم الخميس.

وذكر المحامي أن المحققين فتحوا قضية ضد ميلكونيانتس بزعم قيادته "منظمة غير مرغوب فيها". وفي حالة إدانته، يمكن أن يواجه ميلكونيانتس عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

وأفادت وكالة ريا نوفوسي الروسية للأنباء بأن الشرطة فتشت أيضا منازل 14 من أعضاء منظمة "جولوس" الآخرين يوم الخميس في ثماني مدن مختلفة.

وتأسست منظمة جولوس في عام 2000 والتي تعني التصويت أو الصوت باللغة الروسية، وتم إعلانها لأول مرة كوكيل أجنبي من قبل روسيا في عام 2012.

وأعادت تنظيم هيكلها، لكنها أضيفت إلى قائمة جديدة "للوكلاء الأجانب" من قبل وزارة العدل الروسية في عام 2021 بدعوى أن المنظمة تلقت تمويلا من الخارج.