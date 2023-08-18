ليفاندوفسكي في ورطة مع برشلونة

يعاني البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، من أزمة كبيرة، تؤثر على مستواه مع الفريق الكتالوني.

وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، يعاني ليفاندوفسكي من خشونة المنافسين عندما يضطر للابتعاد عن منطقة الجزاء، لفتح مساحات لزملائه.

أضافت "سبورت" أن ليفاندوفسكي مطالب بتحمل شراسة المدافعين، عندما يكون ظهره للمرمى، دون أن يتمتع بحماية من الحكام.

أشارت الصحيفة الكتالونية إلى شعور ليفاندوفسكي بالإستياء من تغاضي الحكام عن المخالفات التي يتعرض لها، مما أفقده صبره، ليتراجع مستواه كثيرا مع برشلونة.

وطالبت "سبورت" تشافي بضرورة إراحة ليفاندوفسكي من هذه المهام الفنية في بعض المباريات، ومنح فرصة أكبر لفيران توريس للقيام بهذه التعليمات الفنية.

أوضحت "سبورت" أن ليفاندوفسكي تعب من الابتعاد كثيرا عن منطقة الجزاء، في الوقت الذي أظهر فيه فيران توريس، قوة بدنية مميزة، خلال المباريات الودية.

أتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من استعادة فيران توريس لحاسة التهديف، حيث كان هداف برشلونة في المباريات الودية بتسجيله 3 أهداف.

وافتتح برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني مشواره في الموسم الجديد من الليجا بتعادل سلبي أمام خيتافي.