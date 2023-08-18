محافظ دمياط: طورنا منطقة اللسان بمدينة رأس البر مع رفع كفاءة الممشى

قالت منال عوض، محافظ دمياط، إن الاهتمام بمدينة رأس البر، أحد أهم أولويات المحافظة، مشيرة إلى أنه يتم بذل مجهودًا كبيرًا لاستقبال زوار المدينة، والذي يبلغ عددهم 2 مليون شخص خلال الـ 3 شهور بالصيف.

أوضحت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «نظرة»، تقديم الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك عمليات تطوير تمت بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، هذا إلى جانب رفع كفاءة الممشى، والساحات المختلفة التي تتواجد حوله، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا لبلاج البحر وتخصيص ساحة للمطاعم، وإقامة أنشطة مختلفة، في ظل حاجة هذه المنطقة إلى نقلة كبيرة وهو ما تتم دراسة ذلك للبدء فيه على عدة مراحل.

ولفتت إلى أن هناك متابعة لكافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتوفير كل ما يلزمهم، وكذلك هناك متابعة جيدة للمشروعات التي تتم بالمحافظة، منوهة أنها تراعي دائما عند خروجها لمتابعة لأي مشروع يتم تنفيذه بالمحافظة، ألا تتعطل حركة المرور في الشوارع، والاستماع للمواطنين دون تعطيل لأي طرق.

وأكدت أن مدينة رأس البر خالية من القمامة والتلوث، مشددة على أنها تتابع هذا الأمر باهتمام، معقبة :«دائما بقول رأس البر تكون حاجة تانية وكويسة لما تملكه من أهمية كبيرة».

وشددت محافظ دمياط، على القائمين على مدينة رأس البر، في خدمة المواطن دائما، مبينة أنها أنها خلال جولاتها، تسعى إلى الاستماع لشكاوى وآراء المواطنين بشأن المحافظة.