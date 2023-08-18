الداخلية الألمانية: ارتفاع التكلفة لن يمنعنا من استبدال المكونات الصينية في شبكة اتصالات الجيل الخامس الألمانية

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأن ارتفاع تكلفة استبدال المكونات الصينية في شبكة اتصالات الجيل الخامس الألمانية، لن يمنع برلين من اتخاذ هذه الخطوة إذا كانت تصب في صالح الأمن القومي الألماني.

ونقلت صحيفة هاندلزبلات الألمانية عن فيزر قولها إنه إذا كانت هناك خطورة عالية من استخدام المكونات من شركتي هواوي تكنولوجيز و"زد.تي.إي" الصينيتين في شبكة الاتصالات الألمانية، فإن القول بأن تكلفة استبدالها سوف تكون باهظة لن يكون عذرا من أجل عدم القيام بهذه الخطوة.

وأضافت: "سوف نمنع هذه المكونات إذا كانت تشكل خطورة أمنية جسيمة، وسوف يتعين على شركات تشغيل الشبكة العمل من أجل تفكيكها".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ألمانيا، بعكس دول أخرى كثيرة في الاتحاد الأوروبين، امتنعت في البداية عن فرض حظر على التقنيات التي تقدمها شركة هواوي الصينية، في ظل ضغوط أمريكية لوقف التعامل مع الشركات الصينية التي تعمل في هذا المجال، ولكن حكومة برلين قررت، عوضا عن ذلك، ضرورة موافقة السلطات الالمانية أولا على استخدام جميع المكونات الإلكترونية التي تعتبر ضرورية من أجل البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في ألمانيا.

وأضافت بلومبرج أن وزارة الداخلية الألمانية تجري حاليا عملية تدقيق لتحديد حجم المكونات الخاصة بشركة هواوي التي تم استخدامها في شبكة اتصالات الجيل الخامس الألمانية.

وقالت فيزر إن "الأجهزة الأمنية الألمانية حذرت مرارا من الاعتماد على طرف واحد، واعتقد أن شركات الاتصالات لديها وقت كافي لتوفيق أوضاعها".