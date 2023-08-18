يتمتع الكارت الموحد بعدة مزايا وفقا للمعلن رسميا من وزارتي التموين والاتصالات وهيئة التأمين الصحي الشامل، فبالإضافة لكونة بديل عن بطاقة التموين يوجد عدة مزايا لـ الكارت الموحد.
وخلال هذه السطور نرصد لكم مزايا الكارت الموحد الذي يتم تطبيقه في محافظة بورسعيد.
- سيتم من خلال الكارت الموحد صرف السلع التموينية مثل بطاقة التموين.
- تضم المرحلة الأولى لـ الكارت الموحد خدمات التموين، والتأمين الصحي، وخدمات المدفوعات الإلكترونية.
- تعمل الحكومة على إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة لـ الكارت الموحد.
- يتسلم المواطن الكارت الموحد بالمجان من خلال الهيئة القومية للبريد.
- الكارت الموحد يعتبر بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع لإيداع أو الشراء أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد.
- خدمات التأمين الصحي الشامل على الكارت الموحد تُمكن المواطنين من الحجز بكل الطرق العادية المتبعة حاليا، التي تشمل مكالمة مركز الاتصال، أو الذهاب إلى الوحدة الصحية وغيرها.
- كيفية استخرج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟
يمكن للمواطن الحصول على الكارت الموحد من خلال فتح حساب شخصي في هيئة البريد، مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون المحمول المسجل باسم الشخص لدى إحدى شركات المحمول، يتم بعد ذلك إصدار الكارت الموحد مجانًا من خلال مكاتب البريد.