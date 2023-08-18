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يتمتع الكارت الموحد بعدة مزايا وفقا للمعلن رسميا من وزارتي التموين والاتصالات وهيئة التأمين الصحي الشامل، فبالإضافة لكونة بديل عن بطاقة التموين يوجد عدة مزايا لـ الكارت الموحد.