الناتو يوسع دوره الاستشاري في العراق

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أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" المؤلف من 31 عضوا، اليوم الخميس أنه يتوسع في مهمته لدعم قوات الأمن في العراق.

وقرر الحلف تقديم المشورة لوزارة الداخلية العراقية وقيادة الشرطة وتقديم المساعدة وبناء القدرات.

ويتعلق الهدف الرئيسي لمهمة الناتو في العراق،والتي انطلقت في عام 2018، بالحيلولة دون إعادة ظهور تنظيم الدولة "داعش". ولاتمام ذلك، يقوم الحلف بتدريب متدربين عسكريين عراقيين.

وتشارك ألمانيا أيضا في مهمة الناتو. وجرى مؤخرا نشر جنود من الجيش الألماني "بوندسفير" كمستشارين في مدرسة لقوات الدبابات ورافقهم إدخال أجهزة محاكاة.