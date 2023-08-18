دراسة: تحليل اللعاب يكشف مبكرا عن أمراض القلب

تعد أمراض القلب من الأمراض الأشد خطرا ومن بين المتصدرة كأسباب للوفيات، لكن اكتشافها مبكرا قد يساعد في الحد من خطورتها، وفي هذا الأمر كشفت دراسة عن وسيلة سهلة للكشف المبكر عن أمراض القلب، لإتاحة سرعة التدخل العلاجي قبل تطور المضاعفات والوصول لمراحل الخطر.



وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريقا من جامعات ماونت رويال وأونتاريو وتيرانو أجروا تجربة على 28 شخصا لمعرفة علاقة التغير في لعاب الفم ببدايات أمراض القلب.



وأجرى الفريق مسحة للعاب الأشخاص المبحوثين ومن ثم تمت مطابقتها مع فحوصات الشرايين التي تقيس التمدد والصلابة أيضا.



وجد الفريق أن تزايد كرات الدم البيضاء في اللعاب نتيجة التهاب اللثة يتبعه تراجع في قابلية الشرايين بالتمدد؛ ما يدل على بداية لأمراض القلب.



ووجد الفريق عدم تزايد تصلب الأوعية الدموية تبعا للتغير في اللعاب وفي تمدد الشرايين؛ ما يعني أن الأعراض الأكثر وضوحا لأمراض القلب لم تبدأ بعد.



ورجح الفريق، أن كرات الدم البيضاء الناتجة عن الالتهاب في الفم تتسرب للأوعية الدموية وبالتالي تضعف إنتاجها لأكسيد النيتريك والذي يعمل على تحسين جودة الأوعية الدموية، وبانخفاضه تظهر أمراض القلب.



يذكر أن العديد من الدراسات السابقة ربطت بين أمراض الأسنان والفم ووقوع أمراض القلب.