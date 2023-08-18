سامح حسين يدعو زملاءه لأداء دورهم المجتمعي: العائد المادي ليس كل شيء

قال الفنان سامح حسين، إن الفنانين وغيرهم من الشخصيات العامة والمؤثرة عليهم تأدية دورهم المجتمعي.

وأضاف في تصريحات لقناة «صدى البلد»، على هامش انطلاق الموسم الخامس من المسلسل الإذاعي «ولا في الأحلام»، وعُرضت مساء الجمعة، أن الشخصية العامة يجب أن يكون لها دور في مختلف المجالات، على أن يكون هذا الدور مؤثرا وبشكل إيجابي.

وذكر أنّ العائد المادي لا يجب أن يكون هو المتحكم في الأمر، ششلكنّ الفنان عليه التركيز أيضا على دوره المجتمعي على أرض الواقع.

وجاءت تصريحات سامح حسين، ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن الموسم الإذاعي الخامس من مسلسل «ولا في الأحلام»، بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الشباب والرياضة، لدعم مواهب الشباب الذين شاركوا في نجاح مواسم المسلسل الإذاعي.